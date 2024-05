Eventi

SARONNO – Un viaggio per scoprire le speranze e le storie dei numerosi italiani che, nel secolo scorso, sono emigrati in Argentina: sui passi degli antenati, il saronnese Carlo Motta e Enzo Bernasconi, dell’associazione Bicipace, hanno percorso oltre 5000 chilometri in sella alla propria bici per solidarietà.

L’avventura sarà raccontata dai due protagonisti stessi nella giornata di domani, lunedì 27 maggio, dalle 21 alle 22, nell’auditorium Aldo Moro, in viale Santuario, nell’evento “E semm partii: quando a migrare eravamo noi”. La conferenza, che si terrà in collaborazione con Unitre Saronno, mira a raccontare le storie che i due ciclisti hanno raccolto durante la loro avventura, girando l’Argentina con una

bici di legno, tra spazi immensi, tango e Fernet Branca, scoprendo le realtà della dittatura e degli italiani che l’hanno vissuta.

(in foto: un momento del viaggio di Carlo Motta in Argentina)

