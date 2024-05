Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale del Pd Mauro Rotondi durante il consiglio comunale aperto sui disservizi legati alla gestione della rete idrica realizzata da Alfa.

Ringrazio i rappresentanti di Alfa acqua stasera presenti e colgo l’occasione per chiedere chiarimenti sul delicato tema in questione. Premetto, se oggi siete qui è perché ci sono stati e ci sono alcuni problemi, i saronnesi hanno subito aumenti di bolletta nonché disagi nel passaggio di gestione del servizio da Saronno Servizi ad Alfa con sede a Varese.

Abbiamo assistito a un’operazione di accentramento del servizio in capo a un unico gestore provinciale deciso dalla politica regionale e nazionale a cui non è stato possibile opporsi.

Tutto ciò va contro la logica dell’efficienza e del federalismo tanto invocato. Personalmente sono contrario a questa operazione poiché con Saronno Servizi la gestione era ottima e conveniente mentre ora abbiamo diversi problemi e di benefici al momento non se ne vedono molti. Tuttavia, dato che ora dobbiamo convivere con la nuova situazione, chiedo ad Alfa di lavorare per risolvere i disservizi creati. Innanzitutto si chiede di chiarire agli utenti le bollette, alcune voci risultano incomprensibili, i saronnesi vanno in confusione nel leggerle, l’unica cosa chiara e che pagano più di prima.

Minimizzare non è la strada giusta. Di pari passo occorre far funzionare a pieno regime uno sportello fisso a Saronno per accogliere i cittadini che hanno o pensano di avere problemi, un supporto di analisi su problemi veri o presunti, chiarimenti su contatori, letture, fatture. Si sono fatti dei passi positivi ma occorre di più.

Aggiungo: se il cittadino apre una segnalazione occorre mettere anche un numero di protocollo e seguire l’utente nella pratica, mi auguro non si ripetano situazioni in cui i saronnesi, compresi molti anziani, vengono lascati in balia di inconcludenti risposte di call center e risponditori automatici, rassicurati e poi abbandonati. Credo ne abbiate avuto notizia e poniate presto rimedio.

Speriamo inoltre possiate fare i promessi investimenti sulla rete idrica per aumentare qualità ed efficienza e recuperare qualcosa sul costo delle bollette, Alfa è un’azienda grossa e ne ha le potenzialità. Non da ultimo c’è il problema della qualità dell’acqua, i Saronnesi vogliono un’acqua sana e priva di inquinanti; i dati sulla qualità, come avveniva con Saronno Servizi gestore, devono essere pubblicati periodicamente e per ora non c’è alcuna informazione disponibile.

Ci auguriamo sia posto pronto rimedio. Ricordiamocelo sempre: i cittadini sono utenti ma l’acqua non è un business, rimane per fortuna un bene pubblico del nostro paese, da trattare con cura.

