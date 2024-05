ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Nuova iniziativa promossa dall’associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella, in collaborazione con l’istituto comprensivo statale “Alcide De Gasperi”: una serata dedicata ai genitori dei frequentanti l’istituto (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado), in cui si tratterà il tema “Casa sicura – Prevenzione degli incidenti domestici”. L’appuntamento è stato fissato per martedì 28 maggio alle 20.30, nella sede di via Capo Sile (Caronno Pertusella).

Da qualche anno ormai i volontari Anc svolgono varie attività con i giovani studenti caronnesi e di alcuni comuni limitrofi; gli incontri sulla sicurezza e sulle modalità di evacuazione hanno portato a degli approfondimenti, stimolati anche dalle situazioni createsi durante il lockdown, quando capitava spesso che i ragazzi si trovassero soli a casa, in collegamento remoto con la scuola, mentre i genitori (o gli adulti di riferimento) erano al lavoro. Le domande su come comportarsi in presenza di situazioni critiche o di pericolo hanno guidato l’evoluzione degli incontri con i ragazzi, che hanno avuto come naturale evoluzione gli incontri che all’inizio di ogni anno scolastico vengono fatti con i docenti ed il personale Ata di tutti i plessi.

Ulteriore passo in avanti la proposta di incontrare i genitori, allo scopo di illustrare modalità e comportamenti da tenere in determinate situazioni, chi e come allertare i soccorsi e cosa fare in attesa che sopraggiungano. Lo scopo, come sempre, sarà di stimolare un percorso interattivo, con il coinvolgimento dei presenti che vorranno intervenire e rivolgere domande ai relatori.

(foto d’archivio)

