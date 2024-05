Primo piano

SOLARO- Arriva una brutta notizia per i tifosi dell’Universal Solaro, infatti, Mirko Bizzi ha annunciato che la prossima stagione non vestirà più i colori giallorossi. L’annuncio arriva direttamente dall’estremo difensore, ormai ex giallorosso, tramite un post sul suo profilo Facebook.

Le parole di Mirko Bizzi

Caro Solaro, eccoci qua… Non so proprio da dove partire.. è molto dura!

3 anni fa quando decisi di indossare questa maglia ero molto dubbioso ma con il passare dei mesi mi rendevo conto pian piano di essere entrato a far parte di una grande Famiglia. Spiegare a parole la sensazione che si prova a far parte di questa Società è pressoché impossibile, ma penso e spero di averlo dimostrato con i fatti.

Ho gioito e pianto per il Solaro. Ho sofferto per il Solaro. Ho dato tutto me stesso per il Solaro (anche qualcosa in più) e ne sono molto orgoglioso. Ho avuto la fortuna di incontrare semplici persone che sono diventate Grandi Amici.

Grazie Solaro per avermi dato la possibilità di fare le mie prime esperienze da allenatore e conoscere colleghi e Amici come Pier e Nico. I miei piccoli portieroni mi mancheranno tantissimo e spero di avervi lasciato qualcosa che vi porterete dietro per sempre (Grazie Marco, Edo, Leo, Ivan, Chine, Ste, Mante, Fede, Gio, Matti e Lory).

Grazie a tutti i miei compagni di Squadra, fratelli di mille battaglie. Grazie per avermi ascoltato e avermi fatto sentire colonna portante dello Spogliatoio. Vi auguro il meglio.

Grazie al pres, al direttore e al mister per avermi sempre dato fiducia, grazie a Roby per avermi sopportato e supportato.. sei una persona eccezionale! Grazie a tutti i dirigenti e persone che lavorano dietro le quinte per il Solaro. Grazie per avermi fatto conoscere due Persone speciali come Andrea e Mirko, sempre presenti a sostenerci e non farci mancare la pacca sulla spalla.. siete Amici veri. Ultimo ma non meno importante, anzi, se non ci fosse lui non ci sarebbe il Solaro.. Grazie Mario, Anima vera di tutto, sempre presente e sempre in prima linea.. Grazie veramente per tutto!

Questi 3 anni li custodirò con cura nel mio cuore ma ora però è giunto il momento dei saluti. Farò sempre il tifo per voi e spero che farete lo stesso per me.

Non è un addio ma un arrivederci. Vi voglio bene. Il vostro Mirko.

3 ANNI

90 Presenze

21/22 : 7ª posizione e 4ª miglior difesa

22/23 : 6ª posizione e 3ª miglior difesa

23/24 : 3ª posizione e 1ª miglior difesa