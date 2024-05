iltra2

TRADATE – Il direttore sportivo Simone Morandi lascia la Nuova Abbiate, diventata in questi giorni Tradate Abbiate (1′ categoria), dopo la fusione con l’Fc Tradate.

Morandi è un volto ben noto anche agli sportivi saronnesi, qualche stagione fa era stato infatti diesse del Fbc Saronno.

Questo il comunicato del Tradate Abbiate.

Con rispetto e gratitudine, salutiamo il nostro stimato direttore sportivo, Simone Morandi, con cui abbiamo deciso, di comune accordo, di intraprendere strade diverse. Grazie a Simone per il suo straordinario contributo e per aver guidato la squadra, con passione e dedizione, verso la vittoria del campionato nella stagione 2022/2023.

Gli auguriamo il meglio per le future avventure dirigenziali! Il ruolo di direttore sportivo verrà ricoperto da Francesco Cuscunà, che ha dimostrato non solo grande competenza, ma anche un’eccezionale capacità di motivare e ispirare sia il team che la dirigenza. Buon lavoro a Francesco, a cui affidiamo il compito di condurci in questo nuovo ed ambizioso capitolo della nostra storia sportiva.

