Cronaca

BREGNANO – Hanno invano tentato la fuga i tre individui che, nei giorni scorsi, sono stati sorpresi dai carabinieri di Cermenate nella zona boschiva della periferia di Bregnano con droghe e materiale utile al taglio e confezionamento.

Con l’aiuto dello squadrone eliportato “Cacciatori Puglia”, addestrato per le operazioni nelle zone boschive, i carabinieri della stazione di Cermenate hanno effettuato controlli in bosco nella località di Catena, della frazione di Puginate di Bregnano nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto al fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Qui hanno sorpreso i tre uomini, uno di 18, uno di 26 e uno di 30 anni già con diversi precedenti, in flagrante: i tre hanno tentato di scappare non appena hanno notato i carabinieri cacciatori, ma sono stati presto catturati e arrestati.

I tre individui, tutti di origine marocchina e senza fissa dimora, sono stati trovati in possesso di 200 grammi di droghe tra cocaina, eroina e hashish, circa 300 euro in contanti, diversi cellulari e del materiale per il confezionamento e il taglio di sostanze stupefacenti.

