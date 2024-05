iltra2

TRADATE – Oggi al cinema Grassi di Tradate, alle 15, la proiezione di film “Prendi il volo”: l’iniziativa è patrocinata dal Comune, e con ingresso libero.

Alla sala di via Bianchi viene dunque proposto il film a cartoni animati di Benjamin Renner e Giulo Homsy dedicato ai bambini ma che sicuramente piacerà anche ai grandi. Racconta di Mac e Pam, due anatre che vivono assieme ai loro anatroccoli. Partiranno dal loro stagno verso una grande avventura in città nella “Grande mela”, a New York.

(foto archivio: il cinema Grassi di via Bianchi a Tradate, che ospita questo appuntamento cinematografico dedicato ai bambini e non solo; e per tutti ci sarà sicuramente da divertirsi. L’ingresso è gratuito)

