SARONNO – Una lite violenta iniziata con insulti in un mix tra italiano e arabo e proseguita tra pugni e schiaffi. Poteva essere pesante il bilancio della lite scoppiata ieri pomeriggio, sabato 25 maggio, alle 17 in piazza De Gasperi.

Le motivazioni non sono state chiarite, soldi o futili motivi le ipotesi, ma quello che è certo è che passanti e commercianti della zona sono stati richiamati sul posto dalle urla. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha portato sul posto una pattuglia dei carabinieri della compagnia cittadina. Gli stranieri, mezza dozzina, hanno cercato di dileguarsi ma i militari sono riusciti a fermarne tre che sono stati portati in caserma, in via Manzoni, per essere identificati.

Poco dopo nel quartiere Retrostazione un altro movimentato intervento che ha visto l’intervento dei militari in soccorso della vittima di una tentata rapina.

