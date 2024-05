iltra2

VENEGONO SUPERIORE – La società Varesina (serie D) ufficializza il prolungamento contrattuale per tre anni a mister Marco Spilli.

“Sull’onda della continuità, con un allenatore radicato che incarna ed esprime valori e ideali di questa società, in seguito alla splendida stagione appena conclusa, siamo felici di confermare Marco sulla nostra panchina” dicono dal club calcistico di Venegono Superiore.

Le parole del nostro direttore generale Max Di Caro: “Il lavoro del mister in questo ultimo anno è stato eccezionale e ci ha portato ad avere un’identità ben precisa e riconoscibile. Siamo contenti che tante squadre si siano interessate a lui ed ancora più soddisfatti che lui abbia scelto ancora una volta il nostro progetto, legandosi per altri 3 anni ai nostri colori. Siamo sicuri che sia la persona giusta per raggiungere grandi traguardi”.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato anche lo staff tecnico che supporterà il mister per la prossima stagione.

(foto Varesina: mister Marco Spilli)

26052024