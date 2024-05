Città

SARONNO – Da oggi martedì 28 maggio prende il via il cantiere di via Cascina Colombara, dal civico 14 al civico 27a.

E’ la nota che arriva dall’Amministrazione comunale che spiega che il cantiere riguarderà la realizzazione della rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche; la predisposizione della nuova rete di illuminazione pubblica; la realizzazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

L’Impresa stima una durata delle lavorazioni di circa tre settimane, condizioni meteo permettendo, a cui seguirà una pausa di circa un mese e mezzo per permettere gli assestamenti necessari e terminare quindi l’intervento con la posa del nuovo asfalto.

Per tutto il periodo dei lavori sarà vietato il transito (ad eccezione dei residenti, a cui rimane consentita l’accessibilità) e sarà interdetta per tutti la sosta, per la quale potranno essere usati i vicini parcheggi anche in via Puccini.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti