GERENZANO / UBOLDO – Una domenica al parco, imparando e divertendosi nella natura. Il parco dei Mughetti organizza per domenica 2 giugno una giornata dedicata alle famiglie, anche con l’apertura dell’aula didattica “Antonio Cotardo” di Uboldo. Dalle 12 ci sarà la possibilità di fruire dell’aula didattica per un picnic libero e auto-organizzato. I volontari del parco consigliano di portare un telo per potersi sedere anche nel prato.

Fino alle 18 sarà possibile visitare l’aula didattica grazie ai volontari del parco. La partecipazione all’evento è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione.

L’aula didattica del Parco si raggiunge a piedi o in bicicletta, da Uboldo partendo dalla Cascina Leva (Via per Cerro 251), o da Cerro Maggiore partendo da Via Kennedy.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

(foto archivio: un precedente evento al parco dei mughetti)

