LONATE CEPPINO – Disavventura per una donna di 58 anni: è caduta dalla bicicieltta ed ha concluso il pomeriggio in ospedale. L’incidente si è verificato in via Vittorio Veneto a Lonate Ceppino, l’allarme è stato dato alle 18.25 di ieri.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme contattando i 118 e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Tradate. La malcapitata è stata visitata e quidi trasportata con l’autolettiga al pronto soccorso del nosocomio tradatese, il “Galmarini”, per tutti gli accertamenti medici del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti; tutto si è dunque risolto per il meglio per la ciclista.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa in servizio sul territorio del Varesotto)

