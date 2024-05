iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Domani, venerdì 31 maggio alle 20.15, la sala consiliare di Venegono Superiore, situata in piazza Mauceri, ospiterà un evento musicale imperdibile: “Giovani note in concert”. Questo concerto vedrà esibirsi gli allievi della Scuola di musica di Venegono Superiore insieme ai talentuosi studenti del liceo musicale Bellini di Tradate.

L’evento rappresenta un’opportunità per ascoltare le giovani promesse della musica locale, in un contesto che valorizza l’educazione musicale e promuove la collaborazione tra diverse istituzioni scolastiche. La sala consiliare venegonese si trasformerà in un palcoscenico dove le note degli strumenti e le voci degli allievi creeranno un’atmosfera magica e coinvolgente.

L’ingresso è libero, permettendo così a tutti gli interessati di partecipare e sostenere questi giovani artisti. “Giovani note in concert” è un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e per coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna della cultura e dell’arte. Una occasione per applaudire e incoraggiare i musicisti di domani.

30052024