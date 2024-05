Città

SARONNO – “Mi auguro che la voce di Striscia sortisca qualche effetto visto che la raccolta di più di 100 firme di cittadini è rimasta completamente inascoltata e senza risposta”.

E’ l’auspicio della saronnese che nel settembre scorso aveva realizzato una raccolta firme per chiedere più sicurezza e decoro nella zona di Piazza Libertà dove il servizio di Striscia la notizia andato in onda martedì 28 maggio su Canale 5.

“Mi ero già mossa con una raccolta firme, più di cento per l’esattezza, per denunciare il degrado in zona Carrefour in centro città. Diversi cittadini mi avevano chiesto di procedere allo stesso modo per la delinquenza presente in stazione, per i tanti furti e per lo spaccio oramai all’ordine del giorno. Ci ha pensato Striscia la Notizia a mettere in luce tutto il degrado che ci avvolge, visto che il nostro sindaco continua a mettere la testa sotto terra, dicendo che va tutto bene”.

Ma soprattutto la saronnese coglie l’occasione per aggiornare sul silenzio è seguito alla petizione: “Per la cronaca il sindaco non ha mai risposto a quella lettera, firmata da più di cento cittadini, che gli ho inviato via pec il 10 settembre. Questo dimostra quanto il sindaco, che non e’ mai stato il mio sindaco, sia distante dalla gente! Mi auguro che la voce di Striscia sortisca qualche effetto! Staremo a guardare, ma non per troppo tempo!”

