UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Progetto per Uboldo – Centrosinistra unito che non sarà presente alla prossima tornata di elezioni amministrative.

Cari Concittadini,

Progetto Per Uboldo – CentroSinistraUnito che raggruppa cittadini appartenenti alla cosiddetta “società civile”, gli iscritti e i simpatizzanti del Partito Democratico e di Sinistra Italiana, dopo essere stato presente per dieci anni nel Consiglio Comunale di Uboldo, non parteciperà, né direttamente con propri simpatizzanti e aderenti, né indirettamente alle elezioni comunali di Uboldo del prossimo 8 e 9 giugno 2024.

Nelle scorse settimane abbiamo lavorato per riproporre l’esperienza di Uniti x Uboldo; tuttavia, tanti amici e compagni con i quali avevamo dato vita a quella proposta politica hanno manifestato difficoltà e impossibilità a impegnarsi nuovamente. A fronte di queste difficoltà abbiamo provato ad aggregare nuove forze cercando di realizzare qualcosa di importante per Uboldo anche andando oltre agli schemi convenzionali e ai personalismi che caratterizzano e condizionano tutte le compagini presenti anche a questa tornata elettorale. Il poco tempo non ci ha permesso di concretizzare il nostro progetto al quale continueremo comunque a lavorare assicurando a tutti che, anche se non presenti in Consiglio Comunale, Progetto Per Uboldo – CentroSinistraUnito continuerà a operare formulando proposte all’Amministrazione Comunale nell’interesse di tutti i cittadini.

Al momento, non ritrovando, in nessuna delle liste presenti alla competizione elettorale, proposte programmatiche concrete rispondenti ai valori di centrosinistra e agli obbiettivi per i quali il nostro gruppo si è costituito alla fine del 2013,

Progetto Per Uboldo – CentroSinistraUnito, Partito Democratico e Sinistra Italiana

non sostengono e non appoggiano

nessuna delle liste presenti alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di Uboldo del prossimo 8 e 9 giugno 2024.

