SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Vincenzo Fioretti che si è spento un anno fa.

Ormai a un anno di distanza dalla morte di Vincenzo Fioretti, ex cancelliere della Procura al tribunale di Busto Arsizio, rimane ancora fervido il ricordo e la tristezza di quei momenti per la perdita di un amico per umanità, rettitudine e disponibilità.

Uomo con la u maiuscola sempre disponibile e pronto a mettersi in gioco anche sapendo che a scelta non sarebbe stata la più semplice nell’interesse della famiglia, collettività e comunità.

Era persona iper attiva con tutte le sue attività a favore della città di Saronno, con l’associazione pugliese e soprattutto con la sua attività politica nel nascente circolo di Fratelli d’Italia, mettendoci sempre la faccia e mai tirandosi indietro.

Nell’ultimo anno prima della morte si era un attimo allontanato dalla vita sociale attiva a causa di gravi problemi motori che lo portarono sempre più a isolarsi perché non voleva essere di peso alle organizzazioni in cui partecipava.

Ci ha lasciato un grande segno indirizzo di seguire sempre la retta via anche scontrandosi con verità scomode ma sempre a testa alta. Di quanto sia stato una cara e grande persona lo dimostra anche il ricordo che ha lasciato a persone insigni della nostra realtà, come l’allora sostituto procuratore al tribunale di Busto Arsizio ora procuratore presso la Corte di Cassazione Tiziano Masini il quale nel ricordo di Fioretti ha espresso “Enzo c’è sempre stata sinergia tra noi perché l’uno aveva capito l’altro e nei rapporti spesso vorticosi tra un magistrato e una segreteria di una Procura della Repubblica è fondamentale. Ho tanti flash in mente, da tempo, e per me sei sempre qui, con la stessa perspicacia e capacità di intuizione”.

Così come il fratello Fernando che gli ha dedicato una poesia “io ti parlerò ancora” la quale dice: ”Io ti parlerò ancora / E se tu, / Mi ascolterai / Nulla sarà cambiato. / Anche se te ne sei andato, / Io ti parlerò nei giorni / Di vento di maestrale / E in quei pensieri, / Nel Silenzio infinito/ Capirai quanto di te / Ho bisogno ancora.” Vincenzo ci machi ed abbiamo bisogno di te ci rimangono i tuoi grandi insegnamenti e vegliaci a noi tutti da lLassù

