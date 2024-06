Groane

MISINTO – Con le elezioni Amministrative dell’8-9 giugno è stato eletto il nuovo sindaco Matteo Piuri ma anche l’intero consiglio comunale.

Nuovi Orizzonti (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Ppe e Lega) ha ottenuto 1.522 voti per il 55.39 per cento (8 seggi in consiglio comunale) contro i 869 voti per il 31.62 per cento di Insieme per Misinto del candidato Antonio Salerno (3 seggi) ed i 357 voti per il 12.99 per cento di Amare Misinto del candidato Giuseppe Doninelli (1 seggio).

Quindi in consiglio comunale ci saranno: per Nuovi Orizzonti Monica Caspani (record man con 126 preferenze), Antonina Fiorillo, Valentina Fuccilo, Luca Nobile, Federico Sala, Alessandro Girelli, Stefano Fuzio e Malika Tabarro.

All’opposizione ci sarà Insieme per Misinto con Antonio Salerno, Laura Masini e Davide Casata e Amare Misinto con Giuseppe Doninelli.

Ecco le preferenze

NUOVI ORIZZONTI MISINTO

Matteo Piuri Candidato voti Monica Caspani 126 Antonina Fiorillo 87 Gianluigi Monti 6 Davide Cattaneo 69 Mauro Mistarini 21 Luca Nobile 66 Stefano Fuzio 45 Valentina Fuccilo 84 Claudio Sturaro 25 Malika Tabarro 42 Alessandro Girelli 57 Federico Sala 63

INSIEME PER MISINTO

Antonio Salerno



Candidato voti Marco Colombo 39 Alice Torti 25 Francesco Barbato 25 Luigi Cattaneo 8 Laura Masini 82 Davide Pozzoli 23 Massimo Monti 39 Erika Trolese 47 Giorgio Dubini 69 Luisella Monti 78 Raffaella Pavanello 14 Davide Casata 82

AMARE MISINTO

Giuseppe Doninelli Candidato voti Emanuela Rossini 11 Accursio Piazza 5 Lorena Quarti 24 Maria Antonia Pellegrino 26 Cosimo Celso 33 Davide Conigliello 3 Raffaele Albrizio 8 Gianpietro Beltrutti 7 Katia Lazzaroni 1 Alessandro Porro 10 Andrea Volante 16 Fabrizio Ferrario 2

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti