SARONNO – Le linee suburbane di Trenord potenziano il servizio nella Città Metropolitana di Milano. Con l’orario estivo, in vigore dal 9 giugno, la linea S12 Melegnano-Milano Bovisa aumenta le corse e prolunga il percorso fino alla stazione di Cormano-Cusano Milanino; la S13 Pavia-Milano Bovisa raggiunge Garbagnate Milanese; su S3 Milano Cadorna-Saronno e S4 Milano Cadorna-Camnago Lentate si estende il servizio notturno.

Grazie ai potenziamenti di S12 e S13, resi possibili dall’attivazione del terzo binario fra Milano Affori e Cormano da parte di FERROVIENORD, i passeggeri da Cormano-Cusano Milanino, Bruzzano Parco Nord, Affori FN hanno a disposizione 14 collegamenti diretti in più con Milano. Le località fra Garbagnate Milanese e Milano Quarto Oggiaro guadagnano invece fra le ore 7.30 e le ore 19.30 due corse in più all’ora per direzione da e per Milano.

Ulteriori novità sono l’aggiunta di corse sulla direttrice turistica Milano-Colico e l’immissione di altri nuovi treni sulle linee S3, S4, Milano Cadorna-Novara Nord e sul collegamento fra Milano e la Valtellina.

Le variazioni si aggiungono ai cantieri avviati da RFI in diversi punti della rete ferroviaria lombarda, che comportano nei mesi estivi variazioni o la sospensione della circolazione dei treni su alcune linee e l’attivazione di servizi sostitutivi su bus.

Il motore di ricerca orari sul sito e su App è aggiornato con tutte le novità. Di seguito le informazioni sui principali potenziamenti.

Il potenziamento dell’offerta e l’immissione di nuovi treni

S12 Melegnano-Milano Passante-Cormano Cusano Milanino

Con il nuovo orario la linea S12 potenzia l’offerta con 14 corse in più – rispetto alle otto effettuate in precedenza – e raggiunge Cormano-Cusano Milanino.

Il servizio sulla linea prevede dal lunedì al venerdì 20 corse giornaliere – 10 per direzione – fra Melegnano e Cormano-Cusano Milanino, e due corse – una per direzione – Cormano Cusano Milanino-Milano Rogoredo.

S13 Pavia-Milano Passante-Garbagnate

La linea S13 prolunga il percorso a Garbagnate Milanese: dal lunedì al venerdì, 48 corse giornaliere nella fascia oraria tra le 7.30 e le 19.30 sono prolungate fino alla stazione.

Grazie al potenziamento, la stazione di Garbagnate Milanese è raggiunta da oltre 180 corse/giorno, con un incremento dell’offerta del 36%.

S3 Milano Cadorna-Saronno

Il servizio notturno sulla linea è esteso fino alla 1 di notte. Sono state aggiunte quattro corse, che circolano tutti i giorni:

801 Milano Cadorna 00.02-Saronno 00.37

803 Milano Cadorna 00.32-Saronno 1.07

892 Saronno 23.53-Milano Cadorna 00.28

802 Saronno 00.23-Milano Cadorna 00.58

Sul collegamento sono aumentate le corse effettuate dai nuovi treni Caravaggio: erano due al giorno, ora sono 26, cioè circa il 35% dell’offerta complessiva.

S4 Milano Cadorna-Camnago Lentate

Il servizio notturno sulla linea è esteso con l’aggiunta di due corse, che circolano tutti i giorni:

701 Milano Cadorna 00.23-Camnago L. 1.05

792 Camnago L. 23.25-Milano Cadorna 00.07

Sulla linea iniziano a circolare i nuovi Caravaggio, che effettuano 16 corse al giorno (20% dell’offerta).

Milano Cadorna-Novara Nord

Sale da sei a otto il numero di corse giornaliere effettuate con Caravaggio; è più del 20% dell’offerta complessiva sulla linea.

Linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

Più corse per rispondere ai flussi turistici, soprattutto il sabato e nei festivi, e una flotta di treni di nuova generazione. Con l’orario estivo, l’intera offerta sulla linea è garantita da convogli Donizetti e Coradia, che negli orari di maggiore afflusso circolano in doppia composizione.

Di seguito i dettagli del potenziamento sulla linea, che fino all’8 settembre ha capolinea a Colico, per lavori avviati da RFI fra Colico e Tirano che comportano la sospensione della circolazione ferroviaria nella tratta interessata dal cantiere:

2822 Milano Centrale 11.20-Colico 12.46; circola il sabato e nei festivi

2830 Milano Centrale 15.20-Colico 16.46; circola il sabato e nei festivi

2844 Milano Centrale 22.20-Lecco 23.01; circola nei festivi

2819 Colico 9.15-Milano Centrale 10.40; circola tutti i giorni

2823 Colico 11.15-Milano Centrale 12.55; circola il sabato e nei festivi

2831 circola il sabato e nei festivi con nuova numerazione 2801 e orari Colico 15.15-Milano Centrale 16.40

10343 Colico 21.37-Lecco 22.45; circola il sabato e nei festivi fino all’8 settembre

10340 Lecco 21.15-Colico 22.23; circola il sabato e nei festivi fino all’8 settembre

TILO RE80 Milano-Como San Giovanni-Chiasso-Locarno

Sul collegamento transfrontaliero circola in orario serale il nuovo treno 25537 Locarno 20.22-Milano Centrale 22.17.

La corsa 25538 Milano Centrale 22.43-Locarno 00.38, che in precedenza era effettuato solo il sabato e nei festivi, con il nuovo orario circola tutti i giorni.

