Cronaca

MOZZATE – Passeggeri spaventati sul treno da Milano Cadorna diretto a Varese via Saronno: alcuni ragazzi hanno danneggiato la carrozza, seminando il panico, per poi scappare all’arrivo delle forze dell’ordine. Momenti di paura nella serata di qualche giorno fa a Mozzate, in provincia di Como, dove alcuni giovanissimi hanno preso di mira un convoglio partito da Milano Cadorna e diretto a Varese.