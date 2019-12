Fabrizio Sala Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica

MISINTO – Il vicepresidente di Regione Lombardia ed ex sindaco di Misinto Fabrizio Sala ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, consegnata dal prefetto Patrizia Palmisani in occasione del tradizionale scambio di auguri nella sede di rappresentanza della Prefettura di Monza e della Brianza. «L’Ordine al Merito della Repubblica è destinato a ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. L’Onorificenza è conferita dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Consiglio dei Ministri» – si spiega nella nota della prefettura. L’Ordine al Merito della Repubblica italiana è il più alto degli Ordini della Repubblica ed è sicuramente una grande soddisfazione per un politico della zona che sta ottenendo successi ad ogni livello del suo impegno.