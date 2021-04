SARONNO / BERGAMO – Prestigiosa onorificenza per il maggiore dei carabinieri Giuseppe Regina, già comandante della Compagnia carabinieri di Saronno ed ora in forza al comando provinciale di Bergamo. E’ stato infatti nominato “Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana”.

Regina era arrivato a Saronno nell’ottobre 2010 dove aveva guidato una serie di operazioni di rilevanza nazionale come “Angeli e demoni”, che aveva portato a scoprire le morti sospetti al pronto soccorso, “San Marco” che nel 2014 si era tradotta in 35 misure cautelari per reati dalla corruzione al falso in atto pubblico, dalle estorsioni alle rapine, dallo spaccio di droga allo sfruttamento della prostituzione, e alzando il velo su un giro di false revisioni alle auto, ben 2mila all’anno e “Free pass” seconda tranche dell’operazione San Marco che aveva visto 17 misure cautelari e 16 perquisizioni, emesse nei confronti di appartenenti ad una compagine criminale, operante principalmente nel saronnese e nella bassa comasca.

Non solo i risultati operativi da incorniciare, a creare un forte legame tra Regina e Saronno ha nel tempo contribuito l’attenzione del capitano, poi maggiore, per quanto accadeva in città partendo da una sentita partecipazione a diversi momenti, istituzionali ma anche religiosi e sociali, della vita saronnese.

(foto: il maggiore Giuseppe Regina)

