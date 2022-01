Calcio Fbc Saronno: nel weekend in campo juniores e prima squadra (che va a Tradate)

x x

SARONNO – Prosegue il percorso di avvicinamento delle squadre del Fbc Saronno alla ripresa della stagione agonistica dopo la lunga pausa invernale per l’emergenza covid. Si ripartirà a febbraio ed in vista di tali scadenze, le formazioni biancocelesti hanno predisposto un programma di gare amichevoli per rimettersi in forma.

Per quanto riguarda la formazione maggiore, che milita in Promozione, dopo il test di domenica scorsa perso 3-2 in trasferta contro l’Ardor Lazzate e la vittoria interna di mercoledì sera al centro Matteotti contro una selezione giovanile del Chiasso, 4-2; i saronnesi torneranno in campo domenica pomeriggio allo stadio di via Europa a Tradate per affrontare la compagine locale, che veleggia nelle posizioni di vertice del campionato di Prima categoria. Fischio d’inizio alle 14.30.

Sabato con inizio alle 15 invece in campo la juniores del Fbc Saronno che al centro sportivo Matteotti di via Sampietro se la vedrà col Molinello.

