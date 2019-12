SARONNO – Alpini sono ormai i veri stacanovisti del Natale Saronnese visto che negli ultimi giorni si stanno dando molto da fare per addolcire e scaldare gli appuntamenti di avvicinamento alle festività.

Dopo il concerto di settimana scorsa alla Sacra Famiglia e l’appuntamento di sabato sera allo Sporting club di via Lorca gli alpini del gruppo saronnesi erano presenti giovedì sera alle 21 al concerto indetto del Coro Alpe al Casa di Marta, in via Petrarca 1 a Saronno.

A creare l’atmosfera il maxi albero di Natale di luci creato sulla facciata della struttura che ospita associazioni e servizi in abito sociale e culturale. Anche questa volta, oltre alla perfomance del Coro Alpe per tutti i partecipanti c’è stato un momento conviviale organizzato proprio dal Gruppo Alpini, tra cui l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone, che ha coccolato e scaldato i presenti con il tradizionale panettone e vin brulè dopo il concerto.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)

20122019