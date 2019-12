Calcio 2′ cat. I: Pioggia, vento, tanti gol e spettacolo tra Cistellum e Cassina Rizzardi.

TURATE – Eccoci dunque al recupero della partita tra Cistellum e Cassina Rizzardi. Il copione sembra lo stesso di due settimane fa, brutto tempo, condizioni del campo e meteo difficili, ma a differenza di quell’8 dicembre la partita si gioca e risulterà alla fine uno spettacolo per gli addetti.

Il primo tempo però delude le aspettative. Poche azioni, zero gol. Questo il resoconto al termine dei primi 45 minuti di gioco. Però rimane una partita aperta ad ogni risultato ed ad ogni colpo di scena, per ora il Cistellum fa la partita, attuando una supremazia lieve e facile da arginare per i difensori ospiti. Sicuramente le condizioni meteo non favorevoli stanno giocando una parte fondamentale, ed i giocatori risentono molto ciò, ma nel calcio, mai dire mai.

E’ la ripresa. Il vento pare che si sia assentato, la pioggia calmata e ci sono tutti i presupposti per un bel secondo tempo. I giocatori entrano in campo determinati ed infatti, arriva la vera prima emozione di questa partita, al 5′ minuto del secondo tempo, grande azione personale del Cistellum ad opera di Norberto Rimoldi, che dopo aver saltato diversi avversari, serve Moiana che con un gran sinistro dal limite dell’area insacca alle spalle di Belpiore, è 1-0 Cistellum. 5 minuti dopo è ancora Norberto Rimoldi che dopo essersi messo in proprio, dribbla i marcatori ospiti e con il suo potente destro infila il portiere, portando il risultato sul 2-0. Un gol in grado di scaldare gli animi dei tifosi coraggiosi, che apparivano un poco infreddoliti. Al 23′ dopo diverse offensive il Cistellum trova il 3-0, che pare poter chiudere ogni conto, Sorrentino si ritrova la palla nell’area piccola e da vero bomber non sbaglia. Ma dal nulla la Cassina Rizzardi in un assalto finale, al 35′ trova il 3-1. Dopo una bell’azione di squadra, ci pensa Rossatti a ridare la speranza agli ospiti. Ma il Cistellum appare spento, la stanchezza incombe sui giocatori padroni di casa, che al 45′ subiscono un altro gol ad opera di Caccamo, su un’azione sempre ben strutturata da squadra. I minuti di recupero si riveleranno una vera e propria battaglia, i nervi in più di un’occasione rischiano di saltare, la Cassina Rizzardi che va vicina ad un pareggio incredibile durante gli assalti finali, il Cistellum che prova a rendersi pericoloso in contropiede. Ma alla fine l’arbitro sancisce la fine. Un urlo di gioia per il Cistellum, che nel finale aveva completamente staccato la spina. Pura felicità per gli uomini di Mister Antuono che con questo recupero si portano a 30 punti, in pienissima zona playoff, a braccetto con le prime della classe, mentre la Cassina Rizzardi rimane ferma a 12 punti, appena fuori, grazie agli scontri diretti, dalla zona playout.

Cistellum-Cassina Rizzardi: 3-2

CISTELLUM: D’Auria, Rimoldi M., Domingo, Landoni (42′ st Domenicale), Pigozzi, Morosi, Labita (17′ st De Stefanis), Rimoldi N. (25′ st Iovine), Moiana, Caruggi (29′ st Zum’til), Sorrentino. A disposizione: Celano, Di Noto, Plebani, Mosca, Salvo. All. Antuono.

CASSINA RIZZARDI: Belpiore, Vrapi, Bottaro, Rimoldi Marco, Bettina, Casati (36′ st Caccamo), Castelli (17′ st Gigliotti), Vezzoli, Mazzoni (31′ st Dal Piello), Rossatti, Marranchelli (8′ st Imperiali). A disposizione: Beneggi, Cossa, Malacrida, Falconeri. All. Moretti

Marcatori: 5′ st Moiana (CI), 10′ st Rimoldi N. (CI), 23′ st Sorrentino (CI), 35′ st Rossatti (CR), 45′ st Caccamo (CR).

(Immagine: condizioni meteo di oggi al campo)

20122019