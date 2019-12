L’anticipo della 10ª giornata del girone A di serie B maschile vede la brillante vittoria per 3 a 0 di Caronno Pertusella nel derby contro lo Yaka Volley. Malnatesi che volevano dimostrare di meritarsi i 21 punti che li ha portati al 2º posto in classifica, scontrandosi però con una Rossella ETS estremamente cinica, che porta a casa i 3 punti e sorpassa proprio i ragazzi di Mattiroli in graduatoria. Match, a dire il vero, poco combattuto. Caronno Pertusella da subito ha fatto valere la propria qualità, gestendo il pallino del gioco per tutta la partita. D’altronde la differenza è abissale in termini di esperienza. La Rossella ETS è infarcita di giocatori che da anni calcano i taraflex di serie B, mentre per Malnate sono tante le giovani premesse che solo quest’anno si sono affacciate sul palcoscenico nazionale.

Il primo set è in bilico fino all’8-7, quando un pallonetto di Lualdi permette a Caronno Pertusella di tirare il fiato. Da lì i gialloblù non si fermano più, concedendo pochissimo a uno Yaka Volley molto potente in attacco, ma non efficace come la Rossella ETS. I ragazzi di Massimo Lualdi accelerano e allargano il vantaggio, lasciando che Canzanella firmi il 25 a 19.

Anche nel secondo parziale prosegue la prova di forza di Caronno Pertusella, con lo Yaka Volley che fatica ad arginare la fisicità avversaria. Mattiroli chiama time-out sul 12 a 7 per la Rossella ETS, ma lo Yaka Volley ha perso quella intraprendenza giovanile che da sempre li contraddistingue. Caronno Pertusella ingrana la marcia e lascia Malnate sul posto: il parziale si colora così di gialloblù con il 25 a 18 firmato da un attacco al centro di Piccinini.

Il terzo parziale è senza storia. Mattiroli chiama time-out su 9 a 3 Caronno Pertusella che continua imperterrita la sua corsa verso il 3 a 0. L’onore di chiudere la partita spetta a Buratti, che con il muro del 25 a 15 regala derby e vittoria da 3 punti ai suoi compagni.

Si chiude così il 2019 per la Caronno Pertusella, che ora può godersi la pausa di Natale in vista del ritorno in campo dell’11 gennaio.

Rossella ETS Caronno Pertusella-Yaka Volley Malnate 3-0 (25-19, 25-18, 25-15)

Rossella ETS Caronno Pertusella: 1 Piccinini, 2 Moro, 3 Stella, 4 Fasol (L), 5 Ronzoni, 7 Gambardella, 8 Lualdi F., 9 Monesi, 10 Buratti, 11 Cerbo (L), 12 Coscione, 14 Priore, 17 Gaggini, 18 Canzanella. All. Lualdi M.

Yaka Volley Malnate: 1 Caletti (L), 3 Bernasconi, 4 Botta, 7 Rinaldi, 8 Bollini, 9 Calò, 10 Daverio, 12 Ferrario, 14 Guizzardi, 15 Croci, 16 Abou Zeid. All. Mattiroli.