Orizzonte Comune attacca il vicesindaco cerianese per la caccia all’uomo

CERIANO LAGHETTO – C’è tanta irritazione in queste ore, come espresso su vari gruppi social, per le “bugie di Natale del vicesindaco Dante Cattaneo” – così come le ha definite la lista civica Orizzonte Comune.

L’indignazione arriva dal fatto raccontato un paio di giorni fa proprio sulla sua pagina facebook dal vicesindaco cerianese, che scatenava una “caccia allo zombie responsabile di aver fatto i propri bisogni in chiesa, durante la Novena di Natale e sotto gli occhi dei tanti bambini presenti”.

A smentire la ricostruzione dei fatti è la lista civica locale Orizzonte Comune, che riporta quanto appreso direttamente dal sacrestano della chiesa di San Vittore Martire, l’unico ad accorgersi della presenza dell’uomo che si era addormentato in Chiesa quando all’interno non vi era nessuno e che, quando è stato invitato ad allontanarsi, lo ha fatto senza opporre alcuna resistenza. “Tralasciando l’aspetto etico dell’episodio – così Orizzonte Comune nella sua nota – riteniamo davvero grave che un uomo delle istituzioni, in perenne campagna elettorale, continui a raccontare falsità, accendendo gli animi per ottenere consensi, non curandosi delle conseguenze. Considerando quanto a questo amministratore stiano a cuore le tradizioni cristiane ci sentiamo di consigliare un breve ripasso dei 10 Comandamenti. L’ottavo recita, testualmente: Non pronunciare falsa testimonianza”.

22122019