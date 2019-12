Pranzo in Villa Rita e medaglie per gli 85enni cerianesi

CERIANO LAGHETTO – Si è svolto nei giorni scorsi il tradizionale pranzo in compagnia di fine anno dedicato a tutti gli anziani cerianesi che hanno tagliato il traguardo degli 85 anni di età. Nella sede di Villa Rita, al fianco del presidente del Centro diurno terza età e dei componenti dei consiglio direttivo, insieme a molti soci per l’appuntamento con il pranzo in compagnia di fine anno, sono intervenuti anche i 14 destinatari delle medaglie per il traguardo degli 85 anni di età. A festeggiare i coscritti della classe 1934, c’erano anche il sindaco Roberto Crippa e l’assessore comunale ai Servizi sociali, Dante Cattaneo.

Ecco l’elenco dei premiati a cui è stata consegnata la medaglia ricordo per gli 85 anni di età compiuti. Le medaglie sono state consegnate a Carlo Campi, Ornella Maiocchi, Enrica Ferrario, Rosa Tarantino, Settimio Cestari, Mario Gamberetto, Ernestina Occa, Aldo Biemmi, Noemi Rizzetto, Maria Basilico, Maria Borghi, Giuseppe Basilico, Maria Piovesan, Felicita Cainarca. “Ho partecipato con grande piacere all’incontro con questi nostri anziani che sono custodi preziosi di esperienza, storia, cultura, tradizioni e ai quali dobbiamo sempre guardare con rispetto e riconoscenza – ha commentato il sindaco Roberto Crippa – E’ stata una bella festa che testimonia l’affetto che la comunità di Ceriano rivolge nei loro confronti. Il pranzo degli 85enni è uno degli appuntamenti più belli che ci avvicinano al Natale, anche quest’anno abbiamo trascorso insieme una bella giornata, grazie all’impegno dei volontari di Villa Rita, per celebrare in maniera speciale il bel traguardo raggiunto da questi nostri concittadini”.

22122019