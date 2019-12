A Gerenzano la magia del Natale col presepe vivente

GERENZANO – Presepe vivente, volontari, educatori e frequentatori dell’oratorio San Filippo Neri di Gerenzano hanno così voluto avvicinarsi al Natale 2019. Un evento che si è tenuto fra la centralissima piazza De Gasperi e vie limitrofe, e che ha coinvolto tanti figuranti. Con la ricostruzione di botteghe di una volta, c’era anche la grotta dei pastori, e momenti della Natività.

Tanti i cittadini che si sono fermati a vedere, con il presepe vivente che ha davvero contribuito a portare la magia del Natale in centro a Gerenzano. Il presepe vivente, con partenza dal cortile dell’asilo di via Berra, è stato infatti anche itinerante, toccando diverse aree del paese, con tanti cittadini che hanno riempito le strade di Gerenzano, molti anche quelli che sono arrivato dal circondario per assistere a questo evento natalizio.

(foto: alcuni momenti del presepe vivente che si è tenuto in centro a Gerenzano, con il contributo dei tanti figuranti)

24122019