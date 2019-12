MISINTO – Il Misinto 1971, squadra calcistica locale, nel 2019 si è fatto conoscere per gli ottimi risultati agonistici, la prima squadra è attualmente al comando della classifica nel campionato di Terza categoria comasco-brianzolo, ma non sono mancati anche i momenti di socialità ed incontro. Con lo stand allestito in centro al paese in questo periodo delle festività di fine anno ed inb particolare in occasione dell’evento allestito con le altre associazioni misintesi ed il Comune.

Ecco la classifica di Terza categoria, dopo tredici giornate ed alla pausa di metà stagione: Classifica: Misinto 1971 30 punti, Giussano 26, Dal Pozzo 22, Brioschese, Verano e Assese 21, Oratorio Figino 19, Cogliatese e Cm 2004 18, Unione sportiva Olympic 9, Inverigo 7, Monguzzo e Carugo Academy 3. Si prende dopo le festività, con la disputa del girone di ritorno del campionato.

(foto: alcuni dei volontari del Calcio Misinto 1971 allo stand bianco-verde recentemente allestito nella zona centrale del paese, punto di incontro per tesserati e tifosi)

31122019