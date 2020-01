SOLARO / SARONNO – I cinghiali, che già hanno fatto capolino nel basso comasco, si preparano a “invadere” il Saronnese e le Groane? Sembrerebbe proprio di sì ed allora potrebbero essere guai, non solo per le coltivazioni ma anche per gli automobilisti e gli escursionisti, viste le loro grosse dimensioni ed il loro “caratterino”.

Se n’è parlato nei giorni scorsi al centro Polveriera, sede del Parco delle Groane in via Polveriera a Solaro. Un convegno, con relatore il naturalista Andrea Pasetti. per fare il punto della situazione. “Alcuni esemplari sono già stati avvistati nelle vicinanze come nel Parco della Spina Verde o nel Parco Pineta dove si è registrata la presenza un gruppo “famigliare” di nove esemplari – è stato ricordato – Arriverà anche nel Parco delle Groane? Stiamo parlando del cinghiale, il tema dell’ultima serata naturalistica del 2019 che si è al Centro Parco Polveriera. Arriverà, quindi? Non è lontano, la distanza quantificata rispetto agli avvistamenti più recenti è di appena 17 chilometri, considerando che in un giorno il cinghiale può percorrerne 25… Ma va anche specificato che siamo in una zona altamente antropizzata, con centri urbani e strade a forte percorrenza, inoltre fra Pineta, Spina Verde e Parco delle Groane non ci sono corridoi ecologici che questa specie utilizza per spostarsi”.

Insomma, potrebbero non succedere subito, di avvistare il primo cinghiale alla periferia di Saronno: “L’arrivo da queste parti oggi appare abbastanza difficile, ma chi studia i movimenti di questo animale vigila e controlla…” ricordano dal parco.

(foto: un momento del convegno sui cinghiali che si è tenuto al centro Polveriera)

01012020