GERENZANO – Albero di Natale, casetta di Babbo Natale e lumunarie 2019, a Gerenzano è il momento dei ringraziamenti e l’Amministrazione civica li ha rivolti a tutti quelli che si sono dati da fare, ovvero i volontari della Pro loco e compresi gli sponsor privati che hanno contribuito a rendere più “luminoso” il Natale gerenzanese.

Ringraziamo Tigros per aver posizionato a proprie spese l’albero di Natale in piazza De Gasperi. Ringraziamo la Pro loco per aver posizionato la bellissima casetta di Babbo Natale in piazza 25 aprile. Ringraziamo inoltre le seguenti attività commerciali per aver contribuito ai costi per l’installazione delle luminarie nelle vie centrali del paese: grazie a tutti. Sono Angelato, Angolo del pane, Brigolin Maurizio fotografo, Edilram, Lavanderia Bianca, Magro Paolo parrucchiere, Maison du cafè, pizzeria Santa Sofia, Rikemafe Immobiliare, Semplicemente bella, Tigros, Uomo in di Rotella Roberto.

(foto: l’albero di Natale che ha trovato posto nella centralissima piazza De Gasperi a Gerenzano)

02012020