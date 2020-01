SARONNO – “Sabato 4 gennaio iniziano i saldi invernali, che dureranno sessanta giorni”. Lo ricorda, in una nota, il Duc, Distretto urbano del commercio di Saronno.

Da parte dei responsabili del Duc anche una serie di buoni consigli rivolti ai concittadini, prendendo spunto dai suggerimenti del Codacons

A chi si avventura per negozi, il Codacons consiglia piccole regole basilari da tenere presente per effettuare acquisti sicuri. Importante è conservare sempre gli scontrini, diffidare degli sconti superiori al 70 per cento e accertarsi che i saldi si riferiscano a prodotti di stagione in corso e che sia sempre presente il prezzo originario. I negozi del nostro centro commerciale cittadino sono in fermento per i preparativi e vi aspettano a braccia aperte, e allora buon shopping a tutti.

(foto: una veduta di un affollato corso Italia nella zona a traffico limitato del centro storico; è tradizionalmente una delle vie dello shopping saronnese, assieme a quelle limitrofe)

03012020