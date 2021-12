x

SARONNO – Un esposto alla Procura è stato presentato dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) per il black out di cui per l’ennesima volta è stata vittima la stazione di Saronno sud qualche giorno fa.

A raccontare il grande disagio patito dai viaggiatori costretti ad uscire dallo scalo nel buio più completo avendo come guida solo le luci dei binari e la torcia del telefonino una pendolare che ha scritto a ilSaronno.

Del resto il problema si presenta con una certa frequenta tanto che sono molti gli utenti che lasciano lo scalo proprio per il problema sicurezza oltre che per quello dei vandalismi che aumentano notevolmente nei periodi in cui lo scalo si ritrova con tutti i lampioni spenti.

Ora sull’argomento oltre ai pendolari scende in campo anche il coordinamento per la difesta dei consumatori il Codacons appunto che ha annunciato un esposto rilanciato anche a mezzo stampa “perchè non è tollerabile che i pendolari siano esposti a simili disagi”.

Nel luglio scorso sempre il Codacons aveva presentato un esposto con diffida a carico dell’Amministrazione in merito alla sicurezza stradale.

