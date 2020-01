ORIGGIO – Incendio nel Bosco del Conte, alla periferia di Origgio dove qualcuno ha dato fuoco ad una Audi A4, per fortuna il fuoco non si è propagato alla vegetazione circostante ed anzi si è spento da solo. Sono stati gli agenti della polizia locale del comando unificato di Origgio-Uboldo a trovare la carcassa, che era lì da chissà quando, dopo la segnalazione da parte di un cittadino che l’aveva notata passeggiando nel verde. In quella zona ormai da tempo non vanno solo gli amanti dello jogging ma anche gli spacciatori di droga in attesa di clienti.

La vigilanza urbana ha compiute verifiche sui resti del mezzo: è emerso che si tratta di un veicolo del 2015: tutto fa pensare che sia arrivato lì sulle proprie ruote e poi qualcuno abbia cosparso l’auto di carburante, dandole fuoco. Ora si sta cercando di ricostruire la “storia” dell’Audi, tramite il numero di telaio; ed è stata rimossa con il carro attrezzi. Probabilmente, un mezzo rubato ed utilizzato per qualche impresa criminosa, e del quale ci si è poi voluto sbarazzare.

(foto archivio: accertamenti delle forze dell’ordine in occasione di un precedente incendio autovettura)

