SARONNO / GALLARATE – Juventus Torino-Azalee, neanche il tempo di terminare le festività natalizie che si torna già in campo per la 12esima giornata di campionato di calcio femminile serie C.

Per la formazione “condivisa” fra Gallarate e Saronno, le Azalee, trasferta contro la Juventus Torino, le Azalee vanno in cerca di punti per continuare a rimanere agganciati al treno delle prime, le avversarie sono storicamente una formazione con un gioco molto fisico, sempre difficile da affrontare nonostante siano un ’bout attardate in classifica. Arbitro designato è Andrea Zoppi di Firenze, assistenti Davide Vigorita di Pinerolo e Pierpaolo Della Sala di Pinerolo. Ecco il programma completo della domenica agonistica: Academy Parma-Voluntas Osio, Biellese-Acf Como, Canelli 1922-Campomorone, Caprera-Alessandria, Juventus Torino-Azalee, Pinerolo-Speranza Agrate, Torino-Real Meda. Questa la graduatoria: Acf Como 27 punti, Biellese 26, Torino 25, Real Meda e Speranza Agrate 24, Azalee 23, Campomorone 19, Pinerolo 18, Canelli 1922 16, Juventus Torino 9, Voluntas Osio 5, Alessandria 4, Academy Parma e Caprera 1.

(foto: una immagine di una gara fra Azalee e Juventus dell’anno scorso)

04012020