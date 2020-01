ROVELLASCA – MANERA – Un nuovo collegamento sul torrente Lura fruibile a piedi e in bici tra la sponda Manera e quella Rovellasca del corso d’acqua. E’ quello che intende realizzare il Consorzio Parco Lura.

Là dove molti abitanti ricordano di essere andati in gioventù a tirarsi i ciottoli del Lura da una sponda all’altra, in battaglie tra la sponda destra Manera e sinistra Rovellasca del torrente, nei pressi della nota “scaletta”, che permetteva di attraversare il dislivello, luogo di serene gite a raccogliere fiori di campo.

L’itinerario metterà in collegamento il centro di Manera ed il centro di Rovellasca Parco Burghè attraverso una passerella ciclopedonale. E’ questo il focus del concorso di progettazione bandito dal Consorzio Parco del Lura, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rovellasca ed il patrocinio dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como.

Il nuovo ponte avrà una luce di circa 70 metri e attraverserà la valle ad un’altezza di 12 metri sul torrente mettendo in collegamento via Como e via IV Novembre a Rovellasca con il centro sportivo di Manera, in territorio comunale di Lomazzo, per un importo stimato in 260 mila euro per la realizzazione dell’opera e circa 400 mila euro complessivi.

Il concorso di progettazione a procedura aperta in un unico grado, pubblicato lo scorso 30 dicembre sulla Guri, prevede la consegna al Consorzio Parco del Lura da parte dei progettisti degli elaborati previsti dal bando entro le 12 del 10 febbraio 2020 e si concluderà con una graduatoria di merito con l’attribuzione dei seguenti premi: 7.500 euro al 1° classificato, 3.000 euro al 2° classificato e 1.500 euro al 3° classificato.

Gli esiti del concorso di progettazione, che verranno esposti al pubblico una volta completati i lavori della commissione di gara, permetteranno agli enti di sviluppare le opportune valutazioni funzionali al reperimento della risorsa finanziaria nelle rispettive programmazioni.

