CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento lunedì mattina in piazza Pertini per simpatizzanti e soci del Vespa Club di Caronno Pertusella: dopo il raduno la partenza alla volta di Saronno per questa “befana in Vespa” con l’obiettivo di portare regala ai bimbi che anche in questi giorni di festa sono ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di piazza Borella. Altra tappa quella caronnese, al Corte Cova, la residenza per anziani.

“E come ogni anno, il Vespa Club Caronno Pertusella porta in dono le calze ai bambini della Pediatria di Saronno, e agli anziani della residenza Cova di Caronno Pertusella – confermano dal Vespa club – Donare felicità a chi soffre, è uno dei nostri grandi piaceri. Siamo sempre disponibili per il nostro territorio. E se ci incontrare, suonate il clacson, sicuramente riceverete un mega saluto da tutti. Buona Befana a tutti i cittadini!”

(nel video: la partenza delle Vespe da piazza Pertini a Caronno Pertusella)

06012020