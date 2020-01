GERENZANO – Tanti partecipanti, in una mattina dell’Epifania piuttosto freddina, per la suggestiva “Camminata della Befana azzurra” che si è tenuta oggi nel vicono comasco a Cadorago e che ha toccato pure diversi paesi limitrofi. C’era anche una nutrita delegazione gerenzanese, ovvero i diciassette della Salus Runners Gerenzano, “pronti a smaltire i panettoni! – dicono con simpatia i responsabili della Salus – Complimenti alla Croce azzurra per l’organizzazione!”

In tutto alla marcia hanno preso parte 2100 appassionati di podismo, che hanno deciso dunque di festeggiare così il 6 gennaio: sono stati ripagati da un bel sole, e dalla possibilità di godersi le campagne d’inverno, fra strade sterrate e boschetti con i colori di questa stagione.

(foto: i gerenzanesi alla Camminata della Befana azzurra di Cadorago)

06012020