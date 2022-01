CISLAGO – I Re Magi, ed anche la Befana, sono arrivati a Cislago: suggestivi momento questa mattina alla chiesa parrocchiale di piazza Toti, con la rievocazione dell’arrivo dei Magi, con figuranti vestiti di tutto punto ed i sacerdoti locali a dare loro il benvenuti.







Ed in chiesa è arrivata anche una simpatica Befana che non ha mancato di distribuire dolci ai giovani, che si sono messi in fila per ricevere il loro piccolo dono.

Una iniziativa senz’altro ben riuscita con la “regia” dei volontari parrocchiali e dell’oratorio cislaghese del Sacro cuore e che, co tutte le attenzioni nel rispetto delle norme contro i contagi da coronavirus, sono riusciti a portare un po’ dello spirito di questa giornata dell’Epifania anche a Cislago.

Il tutto in una chiesa particolarmente bella ed arricchita dalle installazioni realizzate per le feste di fine anno.

(foto: alcuni momenti della visita dei Re Magi e della simpatica Befana nella chiesa parrocchiale di piazza Toti a Cislago)

06012022