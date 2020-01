Limbiate, è morto il centauro 24enne vittima dell’incidente dell’Epifania

LIMBIATE – Dopo l’incidente è stato soccorso dal personale di due ambulanze e di un’automedica e trasferito con l’elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza ma le lesioni riportate erano troppo gravi tanto che nella notte si è spento nel reparto di rianimazione.

Così è morto Constantin Robert Ciorcila 24enne di origine romena vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Buozzi. E’ successo alle 17,30 quando il giovane in sella alla sua Yamaha T-Max stava attraversando l’incontro tra le vie Buozzi, Silvio Pellico e Turati. Qui si è verificato lo scontro con una Peugeot condotta da un 46enne bengalese residente a Limbiate. l’automobilista rimasto illeso ha subito fermato l’auto ed ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravissime tanto che sono arrivati diversi mezzi di soccorso. Purtroppo i disperati tentativi del personale sanitario sul posto e quelli del presidio ospedaliero non sono riusciti a salvarlo.

Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri della compagnia di Desio che si sono occupati dei rilievi e di raccogliere le testimonianze che serviranno a cercare di chiarire la dinamica del sinistro e quindi anche le responsabilità.

