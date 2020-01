Quattro passi di pace incontra Padre Alex Zanotelli

SARONNO – Anche nel 2020, l’associazione Quattro passi di pace continua il suo percorso nella sensibilizzazione della città di Saronno per temi molto significativi quali la povertà, l’uguaglianza e l’importanza di aiutare i più bisognosi.

Per questo evento ci si troverà mercoledì 8 gennaio alle 21 al centro sportivo Monsignor Ugo Ronchi in via Colombo e si tratterà di un incontro con Padre Alex Zanotelli, religioso, presbitero e missionario italiano che fa parte di della comunità missionaria dei Comboniani ed è conosciuto soprattutto per essere l’ispiratore e il fondatore di movimenti italiani tesi a creare condizioni di pace e di giustizia solidale.

In questo appuntamento, il tema trattato da Padre Alex Zanotelli sarà “Urlo della terra e degli impoveriti: cosa fare?”. Sarà presente anche Rossella Miccio presidente di Emergency

L’evento sarà introdotto da chitarra e musica di Tommaso Mauri e l’ingresso sarà libero, in modo da permettere a chiunque di poter partecipare a questo importante discorso di sensibilizzazione.

Arianna Iula

(foto archivio)

06012020