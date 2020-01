Solaro, la porta rossa ancora chiusa per la solarese Elisa De Panicis. Si attende venerdì

SOLARO – Ancora due giorni di attesa per i fan di Elisa De Panicis la 27enne di Solaro annunciata tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera la solarese non ha fatto capolino ne in studio ne davanti alla notissima porta rossa. E’ però già in programma, con annunciate sorprese, una seconda puntata del reality per venerdì 10 gennaio sempre più Canale 5 e forse proprio in questa puntata si vedrà il suo ingresso.

Elisa De Panicis è una celebrità sui social complice indubbiamente il suo lavoro di modella e influencer. Il suo profilo Instagram conta oltre un milione di follower. Per lei non si tratta ovviamente della prima apparizione in televisione, anche se gli esperti di gossip se la ricorderanno soprattutto per un flirt risalente al 2016 con il campione della Juventus e della nazionale portoghese, il cinque volte Pallone d’oro Cristiano Ronaldo. Dopo due partecipazioni a “Uomini e donne” edizione italiana e spagnola è pronta per confrontarsi coi vip nel più celebre dei reality.

(foto da Fb)

09012020