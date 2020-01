SARONNO / CERIANO LAGHETTO – “Il treno è sempre il treno: sabato 11 gennaio dalle 8.30 alle 13 circa, il treno Caravaggio di Trenord sarà presente al binario 1 di Ceriano Laghetto a disposizione per riprese pubblicitarie con la partecipazione di Renato Pozzetto per una riedizione della celebre scena del passaggio del treno del film “Il ragazzo di campagna”. A darne notizia sul webè Tvs Televalassina, notizia che è stata quindi rilanciata sui social dal Comitato viaggiatori del Nodo di Saronno. Ci saranno riprese anche direttamente sul treno che attorno alle 14.45 ripartirà quindi alla volta di Seregno.

Per la mattinata il binario pari fra Saronno e lo scalo cerianese sarà chiuso, perchè per esigenze di ripresa, il convoglio dovrà transitare più volte dalla stazione. Per questo motivo, si annuncia la cancellazione di 5 corse, con autobus sostitutivi, ogni ora, nelle due direzioni.

(nell’immagine, il fotogramma della celebre scena de Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto)

10012020