GALLARATE- Nel posticipo della 25′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, si gioca un vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra Gallarate Calcio e Ceriano Laghetto che si è concluso in parità per 1 a 1.

Nel primo tempo i padroni di casa gestiscono il possesso palla e cercano di trovare il pertugio nella difesa del Ceriano, che regge alle offensive avversarie.

Nel secondo tempo, al 48′, sbaglia Darone che perde palla a metà campo e il Gallarate non perdona con il vantaggio siglato da Manenti. Il Ceriano Laghetto, però, reagisce subito alla rete subita e trova dopo poco tempo il pareggio, infatti, al 56′ Marone pesca in mezzo all’area Salomoni che concretizza. Il Gallarate nei restanti minuti spinge più degli ospiti per trovare la vittoria, ma il risultato rimane invariato.

Con questo pareggio il Ceriano Laghetto sale a 26 punti, ma vede allontanarsi dalla zona salvezza, distante sei lunghezze. Dall’altra parte il Gallarate Calcio sale a 18 punti rimanendo in penultima posizione.

Gallarate Calcio-Ceriano Laghetto 1-1

GALLARATE CALCIO: Dilernia, Crispo, Viganotti, Shala, Nejmi, Napolitano, Marku, Mainardi, Frontini, De Marco, Manenti. A disp: Starvaggi, Signorelli, D’Andrea, Rizzon, Leone, Maggioni, Aloardi, Seck, Briancesco. All. Ferrero.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Salomoni, Degiorgi, Darone, Quitadamo, Menegon, Rainone, Maringoni, Marone, Corti, Cossa. A disp: Mirko, Iorino, De Boni, Haddaoui, Meroni, Pamio, Dambra, Troiano, Ippolito. All. Pepe.