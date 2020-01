SARONNO – Oggi, sabato 12 gennaio, alla messa delle 18 alla Prepositurale Santi Pietro e Paolo saranno presenti i ragazzi della pallanuoto di Omnia Sport Pallanuoto Caronno. Sono giovani di Saronno, Caronno, Cesate, Garbagnate, Uboldo, Gerenzano e Cogliate uniti dalla passione per questo sport e dall’impegno per allenamenti e le partite. L’idea di questo momento di preghiera è nato lo scorso 30 dicembre quando la società è stata ospite di Matchpoint la trasmissione sportiva del lunedì mattina della radio comunitaria Radiorizzonti condotta da Agostino Masini e Paolo Renoldi. In quell’occasione i giovani atleti e i dirigenti hanno incontrato il prevosto monsignor Armando Cattaneo e da quel momento di confronto e chiacchiera è nata l’idea di questa messa.

Gli atleti, una ventina, saranno presenti con la dirigenza e indossando per la prima volta il nuovo abbigliamento. E’ anche la prima che la società sportiva vive questo momento di preghiera insieme.

(foto: sei ragazzi dell’under 16:quattro di Saronno, uno di Uboldo ed uno di Caronno)