SARONNO – I mali di stagione privano il Fbc Saronno di due possibili protagonisti, l’attaccante Loo Speziali ed il difensore Coppola, febbricitanti, per la gara della domenica pomeriggio in casa contro il Montesolaro. Su ilSaronno la consueta cronaca play by play, inizio partita alle 14.30.



Sia all’andata che in Coppa Italia i saronnesi hanno sempre battuto la matricola comasca. Le due squadre si ritrovano per questa prima giornata del girone di ritorno di Prima categoria, e gli obiettivo rimangono opposti. Saronno insegue la vetta (a 6 punti) mentre il Montesolaro viene nella città degli amaretti a caccia di punti salvezza. Fra i saronnesi non ci saranno dunque Loo Speziali e Coppola, oltre a Tamai in convalescenza. Per l‘allenatore Gianpaolo Chiodini una buona notizia l’inserimento del difensore centrale Corti, ex Fenegrò e Guanzatese, appena tesserato; e torna disponibile pure il suo compagno di reparto, Stevanin, dopo un lungo stop per infortunio. Arbitro designato per il match è Lorenzo Beretta di Bergamo.

12012020