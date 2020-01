Calcio 1′ categoria: Rovellasca in vetta, brodino per Ceriano, Salus Turate ko

CERIANO LAGHETTO / ROVELLASCA / TURATE – Impresa del Rovellasca che raggiunge la Lentatese al comando: i lariani hanno espugnato l’ostico campo di un’altra grande del torneo, il Bovisio Masciago. E’ finita 1-3, per il Rovellasca hanno segnato il solito Tallarita, autore di una doppietta; e Marchesotti. La pausa invernale non ha dunque “distratto” la compagine del basso comasco, ripartita subito col piede giusto.

Pareggio in rimonta, invece, per il Ceriano Laghetto di scena a Como contro il modesto Hf Calcio, il gol di Di Muro ha consentito ai cerianese di ottenere almeno un punto in classifica, 1-1. Risultato che consente al Ceriano di restare a centroclassifica.

Mentre per la Salus Turate è arrivata una netta sconfitta, sempre a Como ma contro l’Ardita, 2-0. Una sconfitta che riporta la Salus in zona playout, è quint’ultima e dove quindi ancora guardarsi alle spalle.

(foto archivio: una formazione del Rovellasca Victor, attualmente al comando della classifica nel campionato di Prima categoria)

12012020