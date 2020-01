SARONNO – Nella 5′ giornata del campionato di serie A Castor Saronno e Pollux Saronno lo scorso fine settimana alla palestra del liceo di via Croce hanno dato vita con i loro avversari a partire piacevoli ed incerte fino all’ultimo, regalando spettacolo e bel gioco. In particolare i Castor hanno ripetuto l’impresa dello scorso anno battendo i temibili Ferrara Bulls in un match incredibile che ha ripagato il sudore e dato prova di tutti i progressi raggiunti, in particolare per quanto riguarda il gioco di squadra. I Pollux invece sono riusciti a portare a casa punti importanti per la salvezza con i Forlí No Stop, hanno filo da torcere ai Ferrara Peanuts, dimostrando alcune difficoltá ma al tempo stesso voglia di migliorare e di impegnare anche le squadre più quotate.

Ecco i risultati di giornata: Pollux-Ferrara Peanuts 44-46, Castor Saronno-Ferrara Bulls 59-54, Pollux-Forlì No stop 52-50, Castor-Ferrara Peanuts 60-42, Pollux-Ferrara Bulls 44-64, Castor-Forlì No stop 63-39.

(foto: alcune fasi degli incontri)

