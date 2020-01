Rissa nel quartiere scolastico, studenti danneggiano un’auto

SARONNO – Rissa nel quartiere scolastico a farne le spese una vettura in sosta danneggiata dai due contendenti dei contendenti divisi dalla proprietaria dell’auto che nel pomeriggio ha poi sporto denuncia ai carabinieri.

E’ successo in via Mantegazza e a rendere noto l’accaduto è stata proprio la donna con un post di “Sei di Saronno se…” dove ha riassunto i fatti ma soprattutto ha espresso tutta la propria amarezza per il fatto che nessuno dei ragazzi presenti sia intervenuto per dividere i contendenti. Ci ha provato solo lei e non solo si è ferita ma ha avuto anche danni alla vettura. L’intervento della saronnese è stato comunque risolutivo visto che i due litiganti si sono dati alla fuga.

Della vicenda ora si stanno occupando i militari della compagnia di Saronno a cui la donna ha sporto denuncia. L’episodio ha suscitato molti commenti e prese di posizione nella pagina Facebook sei di Saronno se dove è stata espressa anche solidarietà alla saronnese.

(foto archivio)

