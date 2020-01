SARONNO – Prosegue lo sguardo che la redazione de ilsaronno.it offre ai presepi creati dai ragazzi per la ventunesima mostra promossa dalla sezione saronnese dell’Avis “Rota Baldini”.

Siamo nel pieno del conto alla rovescia per la premiazione delle realizzazioni più votate dal pubblico che si terrà sabato 18 gennaio alle ore 16 nel salone di casa Morandi.

Gli oltre duemila visitatori hanno potuto esprimere due voti di preferenza per la categoria ragazzi e due voti per la categoria adulti. Ciascun presepe è stato realizzato con diversi materiali alcuni di recupero, le tecniche utilizzate sono varie, il risultato passa dall’offrire opere più tradizionali a rivisitazioni più moderne o di fantasia, soprattutto tra le creazioni dei bambini.

A votazioni ormai chiuse, quindi senza la possibilità di influire in alcun modo, la redazione de ilsaronno.it in attesa della premiazione offrirà ai lettori uno sguardo sulle opere in gara.

Nella gallery la seconda parte, riguardante i presepi dei ragazzi, dal numero 21 al numero 38.

15012020